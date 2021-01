Di Marzio: “Il Milan vuole chiudere domani per Tomori e il mercato non si ferma qui”

Gianluca di Marzio, intervenuto ai microfoni di SkySport, ha parlato del mercato del Milan ed in particolare della situazione riguardante il difensore centrale del Chelsea. Ecco le sue parole:

“Il Milan vuole chiudere domani per Tomori, e sempre nella giornata di domani Andrea Conti partirà per Parma. Inoltre, ci sono stati dei contatti con Firpo (Barcellona), ma si è bloccata la trattativa perché lui vorrebbe fare il titolare e il Barça non ha il sostituto. Questo comunque è un segnale che il mercato del Milan non si fermerà con Tomori“.