Gianluca Di Marzio è intervenuto sugli obiettivi di mercato del Milan nel corso di Calciomercato – L’Originale. Queste le sue parole:

“Il mercato del Milan? Non arriverà un altro attaccante. Simakan ha dato l’ok al Milan, che ha offerto 15 milioni più bonus allo Strasburgo, ma i francesi non vogliono scendere sotto i 20 milioni di euro. Per quanto riguarda Koné, l’offerta del Milan è di 5 milioni di euro, mentre il Tolosa ne chiede 10. Questi sono i due obiettivi per la difesa rossonera”.