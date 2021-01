Di Marzio svela un retroscena sulla trattativa per Mandzukic

Gianluca Di Marzio ha svelato un retroscena sulla tratattiva che ha portato Mandzukic in rossonero. Ecco tutti i dettagli.

RETROSCENA SULLA TRATTATIVA PER MANDZUKIC

L’attaccante croato, che ha fatto il suo esordio ieri con la maglia del Milan, si è mostrato subito ben calato nell’ambiente rossonero. La società era alla ricerca di un rinforzo in attacco e il croato si è rivelato il profilo ideale, per caratteristiche e soprattutto esperienza. Come svela Gianluca Di Marzio, fu già Boban a provare ad acquistare l’ex bianconero proprio quando era alla Juventus; ma non solo: la trattativa sarebbe partita già a dicembre. Infatti, i procuratori erano a Casa Milan per parlare di Pavoletti, ed è proprio in questa occasione che è saltato fuori il nome del croato, fino poi ad arrivare alla conclusione dell’accordo.