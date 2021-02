Di Stefano: “Scudetto? La strada è ancora lunga ma i rossoneri adesso ci credono per davvero”

Peppe Di Stefano, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato del momento dei rossoneri. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Milan c’è. La strada è ancora lunga ma i rossoneri adesso ci credono davvero, nonostante alcune amnesie che compromettono, o rischiano di compromettere sfide come quella di Bologna. Il Milan ha un’identità, ha una rosa profonda, gioca bene e spesso vince, ma il prossimo step se l’ambizione è davvero quella di tornare a vincere il campionato dovrà essere quello di crescere soprattutto a livello psicologico perché non tutte le gare potranno essere dominate. Servirà sangue freddo anche nei momenti di down, inevitabili all’interno di una stagione. Aspettando le versioni migliori di Rebic, Krunic, Mandzukic, Bennacer, Theo Hernandez e Calhanoglu il Milan si gode la continua crescita e l’affidabilità di giocatori come Donnarumma, Romagnoli e Leao, che iniziano davvero a spostare gli equilibri di campo”.