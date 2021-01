Donnarumma: “Vincere per continuare il nostro cammino. Ibra? Lui è tranquillo…”

Gianluigi Donnarumma, intercettato dai microfoni di Sky, ha parlato della situazione del Milan prima della gara. “Siamo concentrati e abbiamo voglia di fare bene per vincere la partita e continuare il nostro cammino. Ibra? Lui è sempre molto tranquillo, giocherà come sa fare lui. L’episodio accaduto nel derby sono situazioni di campo che succedono”. – Dice il portiere rossonero, che poi conclude: “Gioco per il Milan e per vincere questa partita dando il massimo. Faccio quello che mi chiede il mister e soprattutto faccio ciò che serve per aiutare i compagni”.