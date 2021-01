Come riferisce Gianluca Di Marzio sul suo sito, Leo Duarte è pronto ad una nuova esperienza calcistica, in Turchia, con il Basaksehir. In questo ore sta sostenendo le visite mediche e se non dovessero esserci problemi, in serata firmerà il contratto che lo legherà al club turco. La formula dell’ operazione è un prestito con diritto di riscatto.