Tutto fatto per il ritorno di Stephan El Shaarawy alla Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex attaccante del Milan, dopo aver risolto il proprio contratto con lo Shangai Shenhua, torna in giallorosso. L’attaccante, già arrivato in città, potrebbe effettuare già domani le visite mediche con la squadra di Fonseca