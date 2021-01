F. Galli: “Derby giocato alla pari fino all’espulsione. Ora testa al campionato”

Filippo Galli, ex difensore del Milan classe 1963, si è soffermato a parlare del derby di Coppa Italia ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue dichiarazioni.

Sul Milan:

“Sembra abbia ritrovato il giusto assetto per raggiungere i suoi obiettivi, ora deve ripartire anche in campionato. Dopo l’Atalanta si è vista una reazione, ma non si può concedere ad una squadra come l’Inter di giocare con un uomo in più“.

Sul match:

“Undici contro undici si è vista una bella prestazione, poi c’è stato quell’episodio che è stato anche accentuato dallo stadio vuoto“.

Sullo scontro Ibra-Lukaku:

“Sono situazioni che dispiacciono a tutti, ma non bisogna enfatizzarle oltre modo. Spesso l’adrenalina porta a dire cose che non si pensano. I giocatori sono sicuramente andati un po’ oltre, ma finiamola qui“.