Come riporta Gianluca Di Marzio, i prossimi avversari del Milan in Europa League, la Stella Rossa di Belgrado, starebbe chiudendo per Filippo Falco dal Lecce. Il 28enne attaccante ha già raggiunto l’ accordo con il club di Belgrado. Resta da trovare l’ accordo con il club salentino.

La Stella Rossa ha offerto 1,2 milioni di euro più 300 mila di bonus, offerta che arriverebbe al milione e mezzo richiesto inizialmente dal Lecce. La trattativa va verso la conclusione.