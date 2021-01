Frenata per Junior Firpo, fatta invece per Tomori dal Chelsea

Il Milan continua a lavorare per migliorare la rosa e credere nel sogno scudetto. Dopo aver rinforzato centrocampo e attacco, Maldini e Massara stanno ultimando il colpo per la difesa.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è fatta per Tomori dal Chelsea. Ci sarebbe uno scambio di documenti in corso per limare gli ultimi dettagli, il giocatore potrebbe arrivare già questa sera a Milano per le visite mediche. Nella giornata di venerdì potrebbe svolgere il primo allenamento con la squadra.

Sembrava quasi fatta per Junior Firpo, ma il Milan ha cambiato idea e ha fermato la trattativa. Possibile non venga acquistato un altro terzino, poiché Pioli ha a disposizione quattro giocatori, di cui due possono giocare su entrambe le fasce.