Gasperini: “Ibrahimovic è unico, ma il Milan ha dimostrato di essere una squadra”

Nel corso della conferenza stampa prepartita, Gian Piero Gasperini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a proposito del Milan, prossimo avversario dei bergamaschi:

“Ibrahimovic? Ha le sue caratteristiche, è unico e singolare. Ma il Milan ha dimostrato di essere una squadra, ha scombussolato le opinioni di tanti commentatori. Il Milan è stato capace di sopperire alla mancanza di Ibrahimovic, e questo è un grandissimo merito. Il calcio singolo è importante, ma lo è più la squadra. In questo tipo di partite ti aspetti qualità di gioco, anche se a volte non è così. È un momento particolare, speriamo che possa essere una partita in grado di soddisfare tutti, non è facile giocare al meglio, ma i presupposti ci sono per entrambe le squadre”.

Simone Nasso