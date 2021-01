Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, Milan e Torino stanno avendo contatti continui per Soualiho Meité. Le parti ragionano su un prestito con diritto di riscatto in favore dei rossoneri.

La trattativa è in stato avanzato: si lavorerà anche in serata per raggiungere l’intesa sulle cifre di prestito e di riscatto.