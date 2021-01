GdM – Quasi fatta per Meité. Si raffredda la pista Simakan ma si avvicina Mandžukić

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Calciomercato – L’originale, ha fatto il punto sul mercato del Milan.

I rossoneri hanno praticamente chiuso per Meité. L’operazione si concluderà domani mattina, ora si stanno limando gli ultimi dettagli. Le cifre dell’affare si aggirano attorno ai 10 milioni di euro, ancora da definire la divisione tra prestito e diritto di riscatto. Il Milan ha fretta di chiudere perché vorrebbe mettere il centrocampista a disposizione di Pioli per la trasferta di lunedì a Cagliari.

Per quanto riguarda Simakan, dopo la notizia del suo infortunio il Milan sembra intenzionato a muoversi verso altre soluzioni. Il nome più caldo è quello di Fikayo Tomori del Chelsea, che ha già detto sì alla proposta dei rossoneri.

Inoltre, quotazioni in salita per Mario Mandžukić. Il croato è svincolato dopo l’esperienza negli Emirati Arabi e sarebbe sicuramente pronto a livello di esperienza per il nostro campionato. Il Milan incontrato il suo procuratore Branchini ieri e sta decidendo se fare sul serio, cercando poi una soluzione economica.

Infine, Andrea Conti è in uscita: da qualche giorno è forte l’interesse della Fiorentina, ma nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Parma. Per quanto riguarda il rinnovo di Çalhanoğlu, l’affare non è ancora concluso ma c’è volontà da entrambe le parti di arrivare ad un accordo. Filtra quindi grande ottimismo.