GdS – Donnarumma, un “tuffo” nel futuro rossonero

Importanti novità sul futuro di Gigio Donnarumma e sul contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Come titola la prima pagina della Gazzetta dello Sport, Gigio in vista del rinnovo e delle ambizioni da scudetto, sarebbe pronto a “tuffarsi su tutto”.

Al suo interno, il quotidiano milanese, parla dell’ intenzione di Donnarumma di proseguire in maglia rossonera e il rinnovo non sembra in discussione. C’è da trovare la quadra sulle cifre. Attualmente Donnarumma percepisce 6 milioni netti mentre Raiola chiede 10. Il Milan starebbe lavorando sull’ aggiunta di bonus per avvicinarsi alla richiesta senza escludere una possibile clausola Champions.

Donnarumma continua a professare la sua fede incondizionata per i colori rossoneri non avendo intenzione di firmare per nessun’ altra squadra. È solo una questione di tempo perchè Gigio è pronto a “tuffarsi” nel futuro del Milan.