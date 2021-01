GdS – Ibra titolare a Cagliari: prima altri minuti col Torino

Zlatan Ibrahimovic è tornato ed è una grande notizia per il Milan. Lo svedese, tuttavia, dopo 48 giorni di stop ai box non è in condizioni fisiche eccelse. I rossoneri hanno programmato ogni circostanza: dopo i pochi minuti in campionato contro il Torino, Ibra metterà altri minuti nella gambe contro i granata in Coppa Italia, per poi tornare titolare a Cagliari, vista anche l’assenza di Leao per squalifica. Nel mezzo, tra Coppa Italia e campionato, il centravanti del diavolo svolgerà diversi allenamenti in gruppo per migliorare la propria condizione. La speranza di Pioli è avere Ibra al top già dalla prossima settimana. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.