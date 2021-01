Simone Kjaer, infortunatosi al muscolo retto femorale della coscia sinistra durante lo scorso derby contro l’Inter, ne avrà per un bel po’.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il danese starà fuori per almeno due settimane, motivo per il quale Tomori sta già scaldando i motori: il difensore, appena arrivato dal Chelsea, ha già esordito nel match di Coppa Italia e si prepara quindi a scendere in campo dal 1′ contro il Bologna.