GdS – Lite Ibrahimovic-Lukaku: “Il secondo tempo in Procura Federale”

La lite tra Lukaku e Ibrahimovic, avvenuta nel derby di Coppa Italia dello scorso martedì, non è ancora terminata. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il secondo tempo si giocherà in Procura Federale.

Nella pre-indagine aperta dalla Procura, sembra, non si farà uso dei contenuti della lite, infatti l’arbitro non ha sentito le parole della disputa ed il giudice sportivo non se n’è potuto occupare. Quindi non si può giudicare lo stesso fatto due volte.

Nel caso invece il dialogo sia sfuggito all’arbitro e agli ispettori federali, allora in quel caso si può intervenire. Insomma, la decisione del giudice sportivo non chiude ancora la questione.