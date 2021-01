GdS – Milan scatenato: si chiude Tomori, poi Firpo

Il Milan è la squadra italiana più attiva sul mercato: dopo gli arrivi di Meité e Mandzukic, infatti, i rossoneri sono pronti a chiudere altri due colpi, stando a quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

SI CHIUDE OGGIPER TOMORI, POI ASSALTO A FIRPO

La distanza tra rossoneri e Chelsea è minima: si farà in prestito oneroso, un milione, con diritto di riscatto. Vanno limate le distanze sul riscatto: i blues chiedono 30mln, il Milan ne offre 20. Il centrale è impaziente di raggiungere Milano per iniziare la sua nuova avventura col diavolo e potrebbe sbarcare tra oggi e domani. Capitolo Junior Firpo: nella giornata di ieri c’è stata un’accelerata per portare il terzino a Milanello. Il Barcellona chiede 1mln di euro per il prestito e 20 per il riscatto, formula che trova d’accordo il Milan, anche se Maldini starebbe provando ad abbassare le richieste per il riscatto dell’ex Betis, dopo aver ricevuto l’ok del calciatore.