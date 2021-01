GdS – Oggi è il giorno di Tomori: Pioli lo vorrebbe disponibile già per l’Atalanta

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per Fikayo Tomori oggi sarà una giornata fondamentale: il difensore, infatti, dovrebbe sbarcare a Milano nelle prossime ore per sottoporsi a quelle che saranno le visite mediche di rito.

Durante la giornata di ieri, è stato trovato l’accordo definitivo tra Milan e Chelsea per il trasferimento del calciatore che dovrebbe avvenire sulla base di un prestito oneroso di circa 1 milione di euro, con diritto di riscatto a favore dei rossoneri fissato invece intorno ai 25 milioni di euro.

Rinforzo importante per il pacchetto difensivo di mister Pioli, che spera di avere a disposizione Tomori già per l’Atalanta: infatti, se i tempi dovessero permetterlo, il tecnico rossonero potrebbe decidere di portare subito in panchina il centrale di difesa per il match contro i bergamaschi.