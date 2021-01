GdS – Pioli spera nel recupero di Calhanoglu per Bologna, dove rientrerà anche Bennacer

Gli infortuni, rimediati nei giorni scorsi, di Simon Kjaer e Brahim Diaz complicano ulteriormente i piani di Pioli, che nell’ultimo periodo ha dovuto convivere con diverse assenze.

I due saranno sicuramente assenti nel prossimo match contro il Bologna, ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Pioli, oltre al rientro praticamente certo di Bennacer per la prossima gara, ha anche una piccola speranza di recuperare Hakan Calhanoglu: il turco è risultato positivo al Covid-19 il 17 gennaio e dunque ci sarebbero i tempi tecnici per negativizzarsi.

Le speranze, quindi, di vedere il centrocampista a Bologna passano dai risultati dei prossimi tamponi.