GdS – Procedono i recuperi di Saelemaekers e Bennacer: dovrebbero rientrare a Cagliari

Continua l’emergenza in casa Milan, che ieri ha aggiunto alla propria lista degli indisponibili anche Hakan Calhanoglu per un problema alla caviglia che dovrebbe tenerlo fuori per il match contro il Torino.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, ci sono anche delle buone notizie dall’infermeria: infatti, i recuperi di Ismael Bennacer ed Alexis Saelemaekers, ai box a causa di problemi muscolari, stanno procedendo bene ed i due calciatori dovrebbero rientrare nel match del 18 gennaio, quando i rossoneri saranno impegnati sul campo del Cagliari.