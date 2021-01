Gds – Simakan o Tomori? Le prossime 24 ore sono decisive

Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Mohamed Simakan al Milan, gli esami sostenuti dal giocatore dopo l’infortunio contro il Lens che hanno fatto emergere dei problemi al ginocchio, hanno però fatto frenare subito la dirigenza rossonera. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la società di via Aldo Rossi starebbe riflettendo attentamente alla scelta da fare stando in continuo contatto con i medici dello Strasburgo. L’alternativa è sempre Tomori del Chelsea: l’inglese ha lo status da extracomunitario dopo la recente uscita dell’Inghilterra dall’Unione Europea; ciò comunque non rappresenterebbe un problema dato che il Milan ha lo slot libero.