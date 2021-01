GdS – Verso la sfida contro il Benevento: torna Kjaer, Dalot al posto di Theo e Leao prima punta

Terminata la pausa, il Milan si prepara a tornare in campo per difendere il primo posto in classifica, si riparte dalla sfida contro il Benevento in programma domenica ore 18:00 al Vigorito.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Pioli dovrà fare ancora a meno di Zlatan Ibrahimovic. In porta il solito Donnarumma, mentre in difesa torna Kjaer, in coppia con Romagnoli. Sulle fasce Calabria e Dalot, al posto di Theo Hernandez. A centrocampo spazio a Kessié e Tonali, dietro Brahim Diaz, Calhanoglu e Rebic. Al posto di Ibra ci sarà Rafael Leao.