CorSera – Domani la sentenza per Ibra e Lukaku, si va verso il semplice turno di squalifica. Occhio alle richieste della Procura

Ibrahimovic e Lukaku, più largamente Milan e Inter, adesso, sono entrambe in attesa delle decisioni del Giudice Sportivo in merito a quella che è stata la lite avvenuta nel derby di Coppa Italia. Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere della Sera, le decisioni del Giudice arriveranno domani e, dalle voci che circolano, il referto dell’arbitro Valeri non è comunque stato duro, quindi non dovrebbero arrivare decisioni clamorose nei confronti dei due attaccanti: il quotidiano informa che, probabilmente, verrà deciso un turno di stop per entrambi (semplicemente, Ibra per l’espulsione, Lukaku perchè era diffidato ed è stato ammonito). Squalifiche che verranno scontate ovviamente in Coppa Italia.

Non è escluso totalmente escluso, però, che successivamente la Procura federale decida di aprire un’inchiesta sulla base dell’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva: l’articolo in questione punisce i comportamenti discriminatori. Se così fosse, la Procura chiederebbe elementi audio e video della lite.