Stando a quanto riportato da Tuttosport, Zlatan Ibrahimovic, scelto da Amadeus come presenza fissa del Festival di Sanremo 2021 dal 2 al 6 marzo, non sarà presente alla seconda puntata (mercoledì 3 marzo) per rispettare i suoi impegni col Milan e giocare la partita contro l’Udinese. Inoltre l’attaccante rossonero dovrebbe percepire ben 50 mila euro a serata.