Ibrahimovic: “Campioni d’inverno non vuol dire nulla, contro l’Inter dobbiamo rifarci”

Le parole di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Sky Sport nel postpartita di Milan-Atalanta. Le parole:

Cosa non è andato? “Oggi mancavano tante cose, non era la nostra giornata. Non voglio mettere scuse dopo una sconfitta, bisogna vincere ogni partita, ma oggi non ci siamo riusciti, dobbiamo rifarci“.

Dopo 38 partite che non perdiamo, uno due partite ci possono stare. La squadra è un po’ fragile perché i sostituti hanno poca esperienza, sono giovani, ma questa non è una scusa. Siamo primi per un motivo

Campioni d’inverno? Non mi da niente

Busogna partire da questa sconfitta, la prossima partita è tra pochi giorni e possiamo rifarci subito.

Ti piacerebbe giocare con Ilicic? Quando gli dai tanto tempo è facile giocare. Quando ha tanto tempo il pallone tra i piedi è pericoloso, serve pressing.

Siamo a metà stagione, campioni d’inverno vuol dire che stiamo facendo bene ma non dice nulla. Mancano ancora tante partite, dobbiamo stare concentrati.

Primo tempo mi sentivo solo, perché quando mi arriva il pallone un giocatore mi deve stare vicino. Invece oggi mi sentibo solo, ma possibile anche che sia merito dell’Atalanta

Mandzukic non è uno che parla tanto, mister ha chiesto voleva dire qualcosa alla squadra e lui ha detto di no. È una persona seria

Bisogna rifarsi con la prossima partita, quando si perde l’importante è rifarsi.