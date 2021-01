Il bomber rossonero, Zlatan Ibrahimovic, sarà ospite della prossima edizione di San Remo per ben quattro serate. Dovrebbe saltare una delle cinque ospitate del Festival della canzone italiana perché combacerebbe con la sfida tra il suo Milan e l’Udinese. Non si sa ancora, però, se la partita verrà disputata in quella data, ossia il 3 Marzo. Si sa quasi per certo, invece, che Ibra si allenerà a Montecarlo durante quei giorni. Lo svedese, tra l’altro, dovrebbe percepire circa 50.000 mila euro a serata, proprio come lo showman Fiorello, secondo quanto riportato dal giornalista dei Vip Gabriele Parpiglia.