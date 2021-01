Idea Pavoletti per l’attacco: contatti con l’agente dell’attaccante

Il Milan continua ad essere il protagonista di questa sessione di calciomercato: dopo aver ufficializzato la cessione in prestito di Duarte, con Conti che sembra sempre più vicino alla Fiorentina, i rossoneri si muoveranno per le entrate.

Per la difesa il nome caldo è sempre quello di Simakan, mentre il club di Via Aldo Rossi valuta alcuni nomi anche per l’attacco: secondo Gianluca Di Marzio, nella giornata di ieri c’è stato un incontro con Branchini, l’agente di Leonardo Pavoletti. L’attaccante del Cagliari potrebbe essere un’opzione per un’eventuale rinforzo nel reparto offensivo, il Milan ci rifletterà nei prossimi giorni.