Il Milan ci prova per Koné: è iniziata la trattativa col Tolosa

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan fa sul serio per Koné del Tolosa. Dopo gli ottimi rapporti arrivati dallo scout rossonero, Maldini e Massara si sono convinti e vogliono portare il centrocampista classe 2001 in Italia già a gennaio. La novità è che anche la trattativa tra i due club è iniziata ufficialmente, con il club transalpino che chiede già 15 milioni di euro per lasciarlo partire.

Forte l’interesse anche da parte della concorrenza, con il Leeds di Marcelo Bielsa in prima linea. I dialoghi sono appena iniziati, ma saranno settimane di fuoco per concludere l’affare prima che la sessione invernale di calciomercato volga al termine