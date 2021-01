Il Milan conclude l’andata a 43 punti: meglio perfino del 2011

La batosta contro l’Atalanta non deve nascondere lo score del Milan in questa prima parte di campionato. I rossoneri concludono l’andata con 43 punti all’attivo e il primo posto. Un incremento di 18 punti rispetto allo scorso anno. L’ultimo Milan tricolore aveva 40 punti, tre in meno rispetto alla marcia della squadra di Pioli. Infine, questo è il miglior punteggio rossonero da quando sono state introdotte le venti squadre in Serie A nel lontano 2004.

Ma occhio all’altro lato della medaglia. Nella stagione 16/17, il Milan ha collezionato 39 punti, concludendo in terza posizione il girone di andata. Nel ritorno però ha subito diversi cali e a fine stagione si piazzo al sesto posto, tornando in zona europa.