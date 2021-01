Il Milan insiste per Simakan e Kone. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’, i rossoneri vogliono in primis il difensore dello Strasburgo, con il quale c’è già un accordo col giocatore, ma il club al momento fa muro. Discorso simile per quanto riguarda il centrocampista del Tolosa. Il Milan vuole il giocatore ma la società transalpina non vuole cedere al momento. Kone e Simakan comunque restano nomi molto caldi.