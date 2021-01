Il Milan vuole completare il suo mercato invernale con un altro acquisto. Il ruolo che i rossoneri vorrebbero occupare è quello di terzino sinistro in modo da avere la possibilità di far rifiatare di tanto in tanto Theo Hernandez e rimpiazzarlo con un giocatore di ruolo.

I nomi sul taccuino del club rossonero, come riporta Tuttosport, sarebbero quelli di Matias Vina del Palmeiras e di Nuno Mendes dello Sporting Lisbona.