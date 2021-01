Il difensore del Milan non rientra nei piani della società e per questo potrebbe partire durante questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il Parma avrebbe individuato in Musacchio l’alternativa a Fazio della Roma: “Per la difesa avanza il profilo di Musacchio, qualora Fazio (in uscita dalla Roma) non dovesse accettare la destinazione” si legge