Infortunio per Simakan, un mese di stop: il Milan valuta la situazione

Arrivano brutte notizie dalla Francia: come riferisce Le10Sport, nella partita di sabato contro il Lens, Mohamed Simakan ha riportato un infortunio al ginocchio. Il difensore dello Strasburgo starà fermo per circa un mese. Il Milan, ormai da mesi sulle orme del giovane francese, valuterà nei prossimi giorni se insistere per lui o virare su un altro obiettivo.

Nel frattempo, secondo quanto riportato da Sky Germania, anche il Borussia Dortmund e il Borussia Mönchengladbach avrebbero chiesto informazioni per Simakan. I due club tedeschi vorrebbero bloccarlo per la prossima estate, ma il difensore sembra determinato a voler cambiare squadra già a gennaio: il Milan resta in vantaggio.