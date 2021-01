Inzaghi: “C’è rammarico ma stiamo facendo bene, contro la Juve tifo il Milan”

Le parole di Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ai microfoni di Sky Sport nel postpartita del match contro il Milan. Le sue parole:

“Se c’è il rammarico di aver perso con il Milan vuol dire che stai facendo le cose bene.

La squadra ha dato tutto, anche 11 vs 11 abbiam preso il palo. Da un lato sono rammaricato.

Siamo una buona squadra, sappiamo da dove arriviamo, queste cose ci fanno crescere“.

Sulla squadra: “La squadra ha fatto una partita straordinaria, dal Milan devi prendere gol in altri modi. Ma ce la giochiamo con tutti, stiamo facendo bene“.



Sul rapporto con il Milan: “Contro il Milan non sarà mai una partita come le altre, ma quando poi inizia la partita io cerco di fare il massimo per la squadra che alleno“.



Milan-Juve chi tiferai? “Ovviamente Milan, è normale che dopo 15 anni di trofei ci sia un rapporto particolare“.