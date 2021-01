Simon Kjaer è intervenuto a StarCasinò Sport a proposito della sua esperienza in Italia e al Milan.

“Cosa mi piace dell’Italia? È difficile trovare un posto dove il cibo non è buono. Sapevo che Donnarumma fosse forte però prima in carriera mi trovavo meglio con portieri più esperti. Gigio non ha un lato negativo, è bravo in tutto. Vorrei chiudere la carriera al Milan“.