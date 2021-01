Come riporta SportMediaset, la Fiorentina, per rinforzare il suo reparto avanzato, starebbe pensando all’ ex Milan Alexandre Pato.

A confermarlo il club manager viola Giancarlo Antognoni prima della partita di ieri contro il Napoli: “Gomez e Pato? In questo momento abbiamo operato più che altro in uscita con quattro giocatori e ora ci stiamo muovendo per far entrare qualcuno che migliori questa rosa. I nomi fatti sono interessanti“.