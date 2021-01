La Città – L’ultimo schema di Gasperini? È di quattro anni fa della Sarnese di Gianluca Esposito

Come riporta La Città, lo schema su calcio di punizione proposto dagli uomini di Gian Piero Gasperini al 38’ del primo tempo sulla punizione di Josip Ilicic, l’aveva già pensata, studiata e fatta mettere in pratica quattro anni fa, Gianluca Esposito quando sedeva sulla panchina della Sarnese.

L’attuale tecnico del Santa Maria Cilento, ha dichiarato: “Appena l’Atalanta ha riproposto questo schema, avevo la chat intasata per via dei messaggi dei miei ex calciatori che quello schema lo conoscevano già, è un gruppo al quale resterò per sempre legato, e anche per questo ho deciso di riproporre il video di quel gol su Facebook”.