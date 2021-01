Leao diventa un rapper: a breve il suo primo album

Rafael Leao sta per iniziare una nuova avventura: non si tratta di calcio, ma di musica. Infatti, l’attaccante del Milan, a breve farà uscire il suo nuovo album intitolato: “Beginning“

Si tratta di un album composto da sette tracce che spaziano tra: rap, trap e drill. In una recente intervista a Rolling Stone, l’attaccante ha dichiarato: “Mi piace molto rappare e penso che quando finirò la mia carriera di calciatore potrei fare quello, nella vita. Per ora è un passatempo e basta: faccio trap, ma parlo soprattutto della mia vita, dei sacrifici per arrivare fin qui”

Rafa, quindi, è pronto a fare il suo esordio con la musica da solista, come riportato dal suo produttore Adjane Rafael, il 29 gennaio uscirà il suo primo album