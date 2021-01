Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky nel pre gara di Milan-Juventus. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono concentrato per la nostra partita, una bella gara, giochiamo in casa. Sappiamo cosa dobbiamo fare per giocare una buona gara e vincere. Giochiamo sempre per vincere, ogni partita è una finale, anche oggi vogliamo vincere”.