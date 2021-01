Lega Serie A – Hakan Calhanoglu MVP del mese di dicembre

Hakan Calhanoglu è stato premiato come miglior giocatore nel mese di dicembre. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Milan-Juventus, in programma domani alle 20:45 a San Siro. Nella motivazione data dalla Lega Serie A, si legge cosa ha portato Calhanoglu a risultare il giocatore più determinante e incisivo dell’ultimo mese del 2020:

“Una performance di efficienza tecnica del 95%, con un picco del 97% nella gara contro la Lazio. riesce ad esaltare le qualità dei compagni grazie alla capacità di optare per le scelte di gioco ottimali (K-Solution 95%);

è uno dei calciatori più efficaci in fase di possesso: completa con successo il 50% dei passaggi tentati ad alto coefficiente di difficoltà e sfiora il 95% di aggressività offensiva;

grazie alla buona condizione atletica (efficienza fisica del 91%) e ad una raggiunta maturità tattica (K-Movement 93%) non ha mai cali di attenzione (non sbaglia mai i passaggi di difficoltà medio-bassa)”.