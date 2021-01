Goal – Milan interessato all’esterno offensivo classe 2002 Leon Dajaku, di casa Bayern

Nel mirino del Milan per il calciomercato ci sono tanti ragazzi sorprendenti provenienti da tutto il mondo e, secondo quanto riportato dai colleghi di Goal.com in mattinata, uno di questi e Leon Dajaku. Attaccante classe 2002 del Bayern Monaco che, anche senza scendere mai in campo con la prima squadra, ha destato le attenzioni di tanti club tra cui l’Union Berlino, il Colonia, il Nizza e appunto il Milan. Il ragazzo non ha giocato nell’ultima giornata con la maglia del Bayern II contro l’SV Mappen proprio perché c’è da fare chiarezza sul suo futuro.