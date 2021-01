LIVE SM- Mandzukic: “Molto contento di essere qui. Scudetto? Manca ancora tanto alla fine”

Lettori e lettrici di SpazioMilan, oggi seguiremo la conferenza stampa di presentazione di Mario Mandzukic. Le parole del croato:

Sull’arrivo al Milan: “Sono molto contento di essere qui, mi stavo preparando da tempo per questa opportunità. C’è una bella atmosfera a Milanello. Il Milan sta facendo un ottimo lavoro, è primo. Io voglio essere subito pronto per dare una mano alla squadra”.

Sulla squadra: “E’ una squadra giovane, ma sono tutti giovani combattivi. Ognuno fa il suo lavoro. Io sono un professionista che dà sempre tutto. Se i giovani mi seguiranno sono felice”.

Se si è allenato in questi mesi: “Mi sono allenato duramente negli ultimi mesi. Se non mi fossi sentito pronto non avrei accettato di venire in un grande club come il Milan. Ovviamente avrò bisogno di qualche giorno per conoscere i compagni di squadra, ma io sono pronto a dare il mio contributo quando il mister mi chiamerà in causa”.

Sulla frase di Ibra…sarete in due a incutere paura: “Io e Zlatan abbiamo grande esperienza. E’ importante incutere timore agli avversari e proteggere i compagni. Serve anche questo e io sono assolutamente pronto”.

Sulla possibiltà scudetto: “Manca ancora tanto alla fine della stagione. Se guardiamo come sono state le ultime partite, in cui tutti hanno lottato per vincere, sarà più facile arrivare allo scudetto”.