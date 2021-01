Moreno Longo, ex allenatore di Frosinone e Torino, ha commentato ai microfoni di Milan TV il fantastico inizio di stagione dei rossoneri. Queste le sue parole: “Mi ha sorpreso, era difficile immaginare un inizio di stagione così dei rossoneri. La squadra sta dimostrando grande continuità, è molto efficace e ha saputo abbinare il bel gioco ai risultati positivi”.

Periodo importante

“Questo è un momento cruciale per la stagione del Milan”. Questa l’idea di Longo nel suo intervento, a sottolineare l’importanza del momento che stanno attraversando i rossoneri. Il Milan ha saputo subito rialzarsi dopo la sconfitta, la prima in campionato, subita mercoledì contro la Juventus. Risposta che era fondamentale per dare continuità a quanto di buono fatto fin qui, e soprattutto provare a restare in alto nonostante la delicata situazione legata alle indisponibilità.