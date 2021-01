Maldini a Sky: “Mandzukic? Non ci vogliono solo “bravi ragazzi”. Pensiamo che Tomori sia la pedina giusta per la difesa”

Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Cagliari-Milan. Le sue parole:

Sul titolo di campioni d’inverno:

“Diventare campioni d’inverno o no non cambia, fino a qui abbiamo fatto ugualmente una grande stagione”

Su Mandzukic:

“Prenderlo è stata la conferma della nostra strategia, giocatori giovani e giocatori con esperienza”

Sulla possibilità di non partire dopo le positività di Theo e Calhanoglu:

“I giocatori sono pronti, seguiamo i protocolli facendo tutto quello che ci viene richiesto”

Sull’ok di Ibra per l’acquisto di Mandzukic:

“Ibra non ci ha dato nesssun ok. Conosciamo il carattere di Mandzkuic, decide la società con l’allenatore. Non c’è bisogno solamente di “bravi ragazzi”, ci vuole gente anche come lui”

Su Tomori:

“Se lo seguiamo è perché pensiamo che sia la pedina giusta per la nostra difesa”