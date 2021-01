E’ arrivata la fumata bianca tra Mandzukic ed il Milan. La notizia è stata riportata da ‘Gianluca Di Marzio’. Come già annunciato in mattinata dunque, contratto da 6 mesi a 1.8 milioni di euro con clausola automatica di un altro anno in caso di qualificazione in Champions.

Il giocatore è atteso a Milano già domani dove svolgerà le visite mediche e si appresterà a cominciare la sua nuova avventura in maglia rossonera.