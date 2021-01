Mandzukic e non solo: in arrivo Tomori dal Chelsea

Nella giornata dell’accordo di Mario Mandzukic, il Milan non si ferma. I rossoneri infatti hanno trovato l’accordo con il Chelsea per il prestito del difensore Tomori. Secondo quanto riferisce ‘Gianluca Di Marzio’, arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. La società di Via Aldo Rossi ha provato ad abbassare le richieste dei blues tuttavia senza riuscirci e si è accontentata.

Con questi due colpi imminenti, che si aggiungono all’acquisto di Meité, il Milan dovrebbe aver concluso a dovere la propria sessione di mercato.