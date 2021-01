Gli ultimi dubbi sono stati sciolti. Il Milan è pronto ad accogliere Mario Mandzukic. Secondo quanto riferisce ‘Tuttomercatoweb.com’ i rossoneri hanno raggiunto l’accordo con il giocatore croato. Intesa definita anche per l’ingaggio. Mario Mandzukic si appresta a diventare un nuovo giocatore del diavolo.

Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’ il croato percepirà 1,8 milioni di euro per 6 mesi. In caso di qualificazione in Champions League scatterà il rinnovo automatico fino al 2022.