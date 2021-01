TS – Ore decisive per Mandzukic al Milan: a breve la trattativa potrebbe chiudersi!

Nei giorni scorsi si è sentito parlare di attaccanti come Leonardo Pavoletti, in ottica di mercato per il Milan: è risaputo, infatti, che i rossoneri stiano cercando un vice per Ibrahimovic che magari già conosca la Serie A. Secondo le ultimissime indiscrezioni di mercato, l’obiettivo vero del Milan sarebbe un altro: Mario Mandzukic. Affare neanche troppo difficile, poiché il croato è attualmente svincolato dopo la breve avventura in Qatar con la maglia dell’Al-Duhail.

Nelle ultime settimane, tra la dirigenza rossonera e Mandzukic ci sono stati svariati contatti, l’ex Juve è pronto a rimettersi in discussione in una piazza importante e freme dalla voglia di tornare a giocare. Come riporta il quotidiano Tuttosport, ci sarebbe stato un contatto diretto tra il giocatore e Maldini, dal quale sarebbe emerso un gradimento reciproco (il classe 1986 sarebbe disposto ad accettare un contratto di 6 mesi).

Nel frattempo, la situazione è in evoluzione proprio nelle ultime ore, dunque potrebbe risolversi a breve. Oggi potrebbe già essere una giornata chiave per capire se Mandzukic diventerà l’alternativa di valore al titolare Ibrahimovic, per capire se il suo futuro passa anche da Milano, sponda rossonera.