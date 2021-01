Massara: “Scontro milanese? Pensiamo a noi e al Benevento”

Frederick Massara è intervenuto a Sky Sport nel pre partita di Benevento-Milan. Il DS rossonero ha parlato in primis dello scontro contro l’Inter: “Scontro milanese? Noi dobbiamo pensare alle nostre partite e questo Benevento che è ben messo in campo” – dice Massara “Rinnovi Calhanoglu e Donnarumma? Non ci sono stati sviluppi in queste feste su di loro altrimenti lo avreste saputo subito“. Una battuta infine sul mercato: “Stiamo verificando le opportunità del mercato ma non ci sono sviluppi particolari né da Simakan né dagli altri giocatori accostati al Milan“.